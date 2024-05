F1 - le previsioni meteo del GP dell’Emilia Romagna | piove a Imola?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) La Formula 1 è pronta a disputare il settimo appuntamento della propria stagione 2024, ovvero il Gran Premio. La gara andrà in scena sulla pista del circuito Enzo e Dino Ferrari, ad. La città emiliana torna così a ospitare un evento di Formula 1 dopo lo stop forzato dell’anno scorso a seguito dell’alluvione. Il fine settimana ha visto il sole brillare sull’asfalto imolese nella giornata di venerdì, cosa successa anche sabato, se non per brevi momenti di annuvolamento. Le temperature sono rimaste alte, anche se nel pomeriggio di ieri sono diminuite di alcuni gradi. Ad inizio settimana era temuta pioggia per la giornata di domani, ma ad oggi le probabilità di precipitazioni si limitano al 5%, con però alcune nuvole che copriranno la zona a partire da metà mattinata in poi. SportFace.