Casa in palio al concorso di pittura Arrivano in 160 da tutto il mondo

(Di domenica 19 maggio 2024) Castelnuovo Valdicecina, 19 maggio 2024 – Inc’è un appartamento nel borgo medievale di Castelnuovo Valdicecina e l’opportunità di ritrovarsi all’improvviso proprietario di una suggestiva location sulle colline toscane ha spinto in tanti ad iscriversi aldiImago in Villa, basato sulla tecnica del trompe l’oeil. Sono 160 le iscrizioni giunte dail: dal Canada alla Cina, passando per l’Iran, il Perù, la Mongolia, Stati Uniti e Russia. Tanti poi gli europei, soprat, naturalmente, gli artisti italiani. Ideato dall’associazione Centro commerciale naturale vivi Castelnuovo, l’obiettivo delè di valorizzare, in chiave artistica, il borgo medievale. L’iniziativa , che prevede la realizzazione di 15 opere che saranno ...

