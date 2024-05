Boxe | ucraino Usyk batte Fury - è campione pesi massimi

(Di domenica 19 maggio 2024) L'Oleksandrha battuto ai punti il britannico Tysonconquistando così tutte le quattro cinture deidi pugilato. E' la prima volta che accade in 25 anni. Il match ha vistomolto aggressivo all'inizio maha gradualmente preso in mano redini del combattimento fino al successo finale. L'si unisce così a campioni del calibro di Muhammad Ali, Joe Louis e Mike Tyson comeindiscusso dei

(Adnkronos) – Oleksandr Usyk è il super campione dei pesi massimi . L'ucraino, 36 anni, batte ai punti il 35enne inglese Tyson Fury a Riad, in Arabia Saudita, con un verdetto non unanime. Due giudici assegnano la vittoria a Usyk (115-112 e 114-113), ...

