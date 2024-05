LIVE – Giro d’Italia 2024 - quindicesima tappa Manerba del Garda-Livigno in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Lascritta delladel, con gli aggiornamentiin tempo reale dalladeldi 222 chilometri. La seconda settimana della Corsa Rosa numero 107 si chiude con un vero e proprio “tappone” di montagna, che prevede 5400 metri di disllo complessivo. In particolare i corridori dovranno affrontare negli ultimi 80 km di corsa il Passo del Mortirolo, il Passo di Foscagno e infine il Passo di Eira che porterà il gruppo ad affrontare gli ultimi chilometri fino al traguardo posto a quasi 2400 metri di quota. Una giornata assolutamente da non perdere, con la maglia rosa Tadej Pogacar che potrebbe cercare un ulteriore sigillo in una delle tappe ...