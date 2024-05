Mancano agenti per l’estate | Serve un piano di aggregazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Valdinievole, 19 maggio 2024 – “I commissariati di Montecatini e Pescia, forse, potranno contare su un agente ciascuno tra gli 11 in arrivo in provincia. Chiediamo che sia attivato undiin vista della prossima stagione estiva, visto che il personale deve smaltire varie ferie e l’organico in servizio rischia di ridursi all’osso". L’appello arriva da Antonio Rovito, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Coisp. "La maggioranza dei poliziotti in servizio nei commissariati – spiega - per poter coprire gli innumerevoli servizi di controllo del territorio, di ordine pubblico e, soprattutto, per sopperire alle carenze organiche, è costretta a effettuare continui doppi turni o repentini cambi turno. Molti uomini e donne in divisa devono ancora usufruire di parecchi giorni di congedo ordinario relativi al 2022 e al 2023. ...