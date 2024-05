Simone Biles torna e domina da padrona della ginnastica artistica Punteggio surreale e candidatura olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024)ha fatto il proprio debutto stagionale,ndo il Core Hydration Classic, meeting americano diandato in scena all’XL Center di Hartford (Connecticut, USA). La Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale si è imposta sul giro completo con ilcomplessivo di 59.500, ovvero il riscontro più elevato da quando è rientrata in attività dopo i noti fatti delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La fuoriclasse statunitense ha infiammato il pubblico con l’impossibile Yurchenko doppio carpio al volteggio senza avvalersi del sostegno del proprio allenatore (roboante 15.600, 6.4 il D Score) e ha regalato il bellissimo triplo doppio al corpo libero, elemento che porta il suo nome e che non eseguiva dai Giochi (14.800 con un...