LIVE – Trento-Olimpia Milano | gara-4 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-4 deidellaA1di. La formazione lombarda ha centrato l’obiettivo di riprendersi il fattore campo, perso nella prima partita della, grazie alla vittoria in-3. Un successo maturato soprattutto nel secondo tempo, dopo una partita parte fatta di parziali e contro parziali e infatti in equilibrio fino al termine del terzo quarto, chiuso 53-58. Poi, Napier e Mirotic, positivi per tutti la partita, e nelFlaccadori e Melli, sono risultati decisivi per la vittoria. Con questo risultato, l’ha ora l’opportunità di ...

2024-05-18 22:44:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Dopo il successo per 2-0 del Palermo sulla Sampdoria, che ha promosso la formazione siciliana alla prima semifinale Playoff ...

La Reyer Venezia batte Reggio Emilia 95-92 col record di triple nei playoff, si va alla decisiva gara-5 - La Reyer Venezia batte Reggio Emilia 95-92 col record di triple nei playoff, si va alla decisiva gara-5 - Gara-5 è in programma al Taliercio lunedì (live su Eurosport e discovery+). La serie più aperta e impronosticabile dei quarti di finale si trascina all'ultimo atto, com'era giusto che fosse. Ci arriva ...

Moviola Torino Milan, l’episodio chiave del match - Moviola Torino Milan, l’episodio chiave del match - Allo Stadio Grande Torino il match per la 37ª giornata di serie A 2023/2024 tra Torino e Milan: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Allo Stadio Grande Torino, Torino e Milan si affrontano nel ...

Siracusa-La Fenice, streaming gratis e diretta TV in chiaro Dove vedere finale playoff Serie D - Siracusa-La Fenice, streaming gratis e diretta TV in chiaro Dove vedere finale playoff serie D - Tutte le informazioni per seguire il match tra siciliani e calabresi, valevole per la finale playoff del campionato di serie D (girone I).