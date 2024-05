L' abilità dei compagni di avvelenare il clima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Viviamo ormai in una specie di Ucraina italiana, per fortuna ancora senza bombe e truppe di occupazione o d'invasione, per la spietatezza della lotta politica in corso. E dell'informazione che la racconta o, peggio, l'alimenta di giorno in giorno, di ora in ora, sentendosi per lo più accerchiata da un governo che schiaccia così tanto e così insopportabilmente tutti da essersi lasciato scappare, come ha sarcasticamente ricordato Mario Sechi nel salotto televisivo di Lilli Gruber, il controllo dell'Autorità di Garanzia delle Comunicazioni, con tutte le maiuscole dovute. Alle quali si è dovuto arrendere persino il presunto, potentissimo, ammanicatissimo Bruno Vespa rinunciando al duello televisivo in Rai fra le prime due donne d'Italia - Giorgia Meloni ed Elly Schlein - annunciato inopinatamente per il 23 maggio, ad una quindicina di giorni dalle elezioni europee di giugno, e ...