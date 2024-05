Giro d’Italia - oggi quindicesima tappa | orari - dove vederla in tv

Pagelle Giro d’Italia 2024 oggi Quattordicesima tappa, sabato 18 maggio Filippo Ganna , 10: oggi non poteva perdere. O meglio: se oggi avesse perso, su un tracciato perfetto per le sue caratteristiche, sarebbe stato preoccupante. Si è tolto ...

Giro d'Italia, oggi quindicesima tappa: orario, dove vederla in tv - giro d'Italia, oggi quindicesima tappa: orario, dove vederla in tv - (Adnkronos) - Il giro d'Italia propone oggi la 15esima tappa, la Manerba del Garda-Livigno (Mottolino) di 220 km. La frazione del 19 maggio 2024 all'insegna delle salite è destinata a dare una nuova s ...

Il ciclismo è uno sport di squadra (e me ne sono accorto al Giro-E) - Il ciclismo è uno sport di squadra (e me ne sono accorto al giro-E) - Quando si pensa a uno sport di squadra difficilmente viene in mente il ciclismo. La bicicletta è percepita come un’attività individuale: uomo e mezzo meccanico. Stop. Non c’è nulla di più sbagliato, s ...

TopGanna è tornato: Pogacar mostruoso e battuto - TopGanna è tornato: Pogacar mostruoso e battuto - Il fuoriclasse della Ineos supera la maglia rosa: ma che trepidazione. E a dargli manforte, prima dell’arrivo dello sloveno, arriva anche l’amico Milan ...