Ravezzani | Zhang - comunicato avvilente Inte - nessun rischio

L'Inter è al sicuro, i problemi riguardano solo il suo presidente. Steven Zhang è spalle al muro, Fabio Ravezzani non condivide una cosa e lo spiega su X. OBIEZIONE – Fabio Ravezzani se la prende direttamente con il presidente, ancora per poco, dell'Inter: «Zhang, una sola obiezione: bastava restituire i soldi a Oaktree come pattuito per evitare un comunicato così avvilente per i tifosi. Da anni ripeto che un presidente non può accumulare passivi pesanti che ripiana attraverso prestiti a tassi molto alti. Soprattutto se non li rimborsa. Non credo che il club rischi. Chi arriverà troverà una società che già dal prossimo anno potrebbe essere col bilancio a posto».

