Juric saluta il Torino | Non ci sono i presupposti per restare - troppi litigi quest’anno|Mercato

(Di domenica 19 maggio 2024) 2024-05-18 23:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Ivansi congeda dale dai suoi tifosi con una netta e convincente vittoria sul Milan nella penultima giornata di Serie A. Intervistato da Sky Sport al termine della partita, l’allenatore croato non si nasconde e confessa che quella della prossima settimana contro l’Atalanta sarà la sua ultima partita alla guida della formazione granata: “Per il futuro non cambia nulla. C’è una situazione di poca gioia e tanta polemica. Mancano i giusti. A me piace quando si rema dalla stessa parte. Abbiamo fatto una stagione favolosa eppure cistate molte situazioni di poca gioia. Con il tempo logora un po’. Troppe critiche, con il tempo si prova a cambiare le cose ma è abbastanza inutile. Proviamo ad andare in Europa che sarebbe un risultato ...

