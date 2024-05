Una notte di follia Furibonda sassaiola fra bande di disperati | danni a case e negozi

(Di domenica 19 maggio 2024) Viareggio, 19 maggio 2024 – Sabato mattina, sole e tepore. Un gruppo di signore di una certa età si concede una colazione tardiva da Patalani. A squarciare il velo di normalità della mattinata è una gazzella dei carabinieri parcheggiata lì a due passi, in via Fratti, quasi sull’angolo con via Zanardelli. I militari sono intervenuti su segnalazione dei commercianti. Tra la sera precedente e la nottata, il Piazzone ha vissuto ore di paura: almeno due episodi di violenza che – racconta chi vive tutti i giorni il cuore pulsante del centro – si inseriscono in una quotidianità fatta di degrado e tensione. Il primo episodio incriminato risale a venerdì sera: un uomo – secondo i testimoni di origine nordafricana – si avvicina a uno dei banchetti di venditori di cappelli e oggettistica varia. Ha con sé un paio di scarpe, prese chissà dove, e vuole che il commerciante le compri: "Dai, dammi ...

