Biden | non consentiamo che vinca Trump

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 19 maggio 2024) 2.02 "Non possiamo lasciare che quest'uomo diventi presidente. E' in gioco il futuro dei nostri figli... Dobbiamo vincere questa corsa, non per me, ma per l'America". Così Joe, attaccadurante un evento elettorale ad Atlanta, in Georgia. "Non c'è nulla di garantito riguardo alla democrazia... In realtà ci sono meno democrazie oggi nel mondo rispetto a 10 anni fa, ha proseguito, accusando il suo rivale di correre "per vendetta" e di rappresentare una minaccia "più grande che nel primo mandato".