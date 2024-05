Oleksandr Usyk è il Re dei pesi massimi | Tyson Fury perde l’imbattibilità nello storico match di unificazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Leggendario.scrive un capitolo di storia della boxe, l’ennesimo, il più importante. A Riyadh il pugile ucraino batte per split decisione diventa il primo campione mondiale indiscusso deinell’era delle quattro cinture (a 25 anni daldidelle tre cinture tra Lennox Lewis ed Evander Holyfield). Prima sconfitta in carriera per il britannico, che non ha accettato il verdetto e ha annunciato di voler attivare la clausola di rivincita. Ci sarà un atto secondo. A BREVE SERVIZIO COMPLETO SportFace.

