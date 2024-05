Atletica - un sudafricano infiamma i 100 metri | splendido mondiale stagional - crono minaccioso per gli avversari

(Di domenica 19 maggio 2024) Akani Simbine ha illuminato il panorama dei 100, firmando la miglior prestazionee. Ilsi è imposto con il tempo di 9.90 ai sempre prestigiosi Atlanta City Games, evento cittadino organizzato da Adidas nella metropoli statunitense, dove in precedenza il nostro Mattia Furlani aveva vinto il salto in lungo. Il 30enne, quarto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e per tre volte consecutive in top-5 ai Mondiali (senza mai salire sul podio), non si è fatto intimorire da 0,4 m/s di vento contrario e ha firmato ilpiù brillante di questa prima parte di annata agonistica. Akani Simbine ha surclassato la concorrenza del keniano Ferdinand Omanyala (10.00) e dello statunitense Kendal Williams (10.05), sciorinando un gran lanciato che ha ben impressionato. Si tratta del primo vero ...

