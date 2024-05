Docufilm ‘Ho visto il finimondo’ all’Eliseo La Romagna tra dolore e rinascita

(Di domenica 19 maggio 2024) Cesena, 19 maggio 2024 – “Hoil finimondo – Il racconto dell’alluvione" (video trailer) prodotto da Quotidiano Nazionale-Il Resto del Carlino sta per arrivare a Cesena dopo il successo della prima al cinema Modernissimo di Bologna, alla presenza di numerosi ospiti istituzionali tra i quali il commissario generale Francesco paolo Figliuolo. L’entusiasmo per l’evento, andato sold out, ha contagiato lain vista del tour che sarà compiuto dall’opera diretta da Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Marco Santangelo (musiche originali di Marco Reno Solferini). Sono già tutte esaurite le serate del 20 maggio (a Lugo, Salone Estense della Rocca) e di Ravenna (al cinema Mariani il 22 maggio). Per giovedì 23 maggio a Imola, al cinema Centrale, e lunedì 27 maggio, a Faenza, al Cinema Sarti, a causa della grande richiesta la lista è ...

