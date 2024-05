Russia - banche europee nel mirino | chiesti sequestri per oltre 700 milioni

(Di domenica 19 maggio 2024) (Adnkronos) – Un tribunale di San Pietroburgo ha ordinato il sequestro di beni inper un valore di700di euro appartenenti a tre, UniCredit, Deutsche Bank e Commerzbank. Il congelamento – sottolinea il Financial Times – "segna una delle più grandi mosse" contro i gruppi stranieri, dopo che la maggior L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete ...

