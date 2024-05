Il no della manager al sistema Toti | Io non pago - questa è corruzione

(Di domenica 19 maggio 2024) Per finanziare il governatore Spinelli bussò alla multinazionale Icon, socia in affari nel porto di Genova. Ma venne respinto. Il gialloparola usata dal figlio sulla pretesa del politico di fondi illeciti (o leciti): i pm riascolteranno la registrazione

