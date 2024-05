Tv - la cantante Sarah vince Amici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Lala 23/a edizione di, il talent di Maria De Filippi., classe 2006 originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, porta a casa un premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro. Nella finalissima ha battuto la ballerina Marisol, che porta a casa il premio di categoria del valore di 50mila euro in gettoni d'oro e il Premio della Critica di 50mila euro, assegnato da una giuria composta da 25 tra le principali testate quotidiane, agenzie di stampa e web., classe 2006, originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, a settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di. Durante il programma pubblica alcuni brani inediti: Touché, cui seguono Viole e violini, Mappamondo e Sexy Magica. Il 17 maggio è uscito il suo Ep che porta il ...