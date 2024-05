Premi di Amici 23 | tutti i vincitori e le cifre dei montepremi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 19 maggio 2024) Non solo ilo finale da 150.000 Euro, come ogni anno idisono diversi e vanno da quello della critica a quello delle radio. Grazie agli sponsor del programma, i ragazzi della finale sono tornati a casa con qualche soldo in più. Maria De Filippi si è piazzata al centro dello studio e ha annunciato i nomi deididi23. “Manca ancora un po’ all’orrivo della coppa e a scoprire chi avrà vinto questa edizione. Adesso la parola va alla stampa, perché c’è ilo della critica è del valore di 50.000 Euro in gettoni d’oro ed è offerto da Tim. A portarvelo è Stephane Jarny, io spero che lui resti sempre con noi. Marisol vince ilo della critica. La vittoria è per un punto su Holden. Poi c’è ...