Media palestinesi, 17 morti in bombardamento su casa a Gaza - media palestinesi, 17 morti in bombardamento su casa a Gaza - Sono almeno 17 i morti a seguito del bombardamento di una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, da parte delle forze armate israeliane. Lo riferiscono i media palesti ...

Crisi umanitaria a Rafah: 800.000 palestinesi in fuga - Crisi umanitaria a Rafah: 800.000 palestinesi in fuga - La crisi umanitaria a Rafah, in Palestina, si aggrava. Secondo Philippe Lazzarini, capo dell'agenzia Onu per i rifugiati, circa 800.000 palestinesi sono stati costretti a fuggire da Rafah dall'inizio ...

Guerra Medioriente, Gantz: "Piano su Gaza entro l'8 giugno o lasciamo il governo" - Guerra Medioriente, Gantz: "Piano su Gaza entro l'8 giugno o lasciamo il governo" - La maggior parte dei feriti è stata trasferita all'ospedale Kamal Adwan, anch'esso teatro di "violenti bombardamenti", secondo i media palestinesi. L'agenzia sottolinea inoltre che la situazione ...