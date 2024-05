Heidi Baci va in finale al Grande Fratello Vip albanese

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo quattro mesi e mezzo ilVipè quasi arrivato al capolinea. Ieri sera sono stati eletti gli ultimi finalisti di questa edizione e tra questi c’è anche. Tra 36 concorrenti iniziali l’ex gieffina italiana è riuscita a conquistare il pubblico, che l’ha premiata e portata in, insieme a Egla Ceno (attrice), Julian “Jul” Deda (comico e attore), Meriton Mjekiqi (giornalista) e Romeo Veshaj (attore e conduttore). Il team dellaha fatto il primo appello per portare la vippona alla vittoria: “Ragazzi è aperto il televoto per il vincitore di questo Big Brother Vip 3: quindi votiamo per! Intuito, tenacia ed educazione, la vera protagonista deve vincere!“. Sarà anche uscita di scena ...