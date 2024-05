Beneficenza uova di Pasqua - parla l’associazione | Una vergogna!

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 19 maggio 2024) In questi mesi la procura sta indagando sulladi Chiara Ferragni fra pandori, bambole edi. Le aziende in questione sono rispettivamente Balocco, Trudi e Dolci Preziosi. Quest’ultima azienda è gestita da Franco Cannillo che, contattato da Selvaggia Lucarelli per il suo libro Il Vaso Di Pandoro, ha svelato un po’ di cifre. “La? Non c’è stata assolutamente correlazione fra le vendite delledie la donazione ai Bambini delle Fate. Ferragni è stata pagata per aver ceduto la sua immagine, noi abbiamo fatto una donazione, per lei non era da contratto. Quanto è stata pagata? A memoria 500.000 euro nel 2021 e 700.000 euro nel 2022, nel 2023 ha chiesto una cifra esorbitante e non abbiamo più chiuso il contratto”. Quindi, un po’ come successo per ...