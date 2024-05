L’Atalanta torna in Champions League | l’accoglienza dei tifosi a Zingonia tra fuochi d’artificio e cori

(Di domenica 19 maggio 2024). Appuntamento alle 23.30, e poco male se piove. Oltre centodelsi sono ritrovati fuori dal centro Bortolotti nella serata di sabato (18 maggio) per festeggiare la qualificazione ininsieme a Gasperini e ai suoi ragazzi, di ritorno dalla trasferta di Lecce. Il bus con a bordo il gruppo è arrivato intorno a mezzanotte e mezza: ad attenderlo gli atalantini con fumogeni rossi accesi, uno striscione “forza ragazzi” esposto a cavallo tra le due corsie di Corso Europa – che è stato bloccato per un paio di minuti – e anche iche sono esplosi nel cielo. Non riuscendo ad entrare, il bus ha deciso di fermarsi all’esterno del cancello: i giocatori, così come mister Gasperini e il suo staff, sono scesi uno alla volta e ...

Arriva un solo verdetto al termine della seconda giornata dedicata alle finali della post season della Serie A1 2023-2024 di P alla nuoto femminile : nei play-off per il terzo posto la SIS Roma batte per 15-10 il Rapallo, chiude la Serie sul 2-0 e ...

