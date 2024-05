Dono per la comunità - un ecografo in ambulanza durante le emergenze | E’ indispensabile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Grosseto, 19 maggio 2024 – Un nuovoa disposizione della. Utilissimo per gestire lesanitarie. Sarà il 118 grossetano a poter usufruire di un nuovo servizio. Ieri mattina si è svolta la cerimonia di consegna dell’apparecchio al dipartimento Emergenza Urgenza dell’ospedale Misericordia di Grosseto. La donazione è il frutto di una raccolta fondiuna cena di beneficienza organizzata dalla Pro Loco di Grosseto nel mese di gennaio scorso, a cui hanno partecipato moltissimi cittadini grossetani e Banca Tema, che ha contribuito alla serata con una donazione specifica. In questo modo la Proloco ha potuto acquistare lo strumento che oggi è stato donato al servizio 118 di Grosseto. Uno strumento (che è stato pagato 4mila euro) adesso in dotazione nelle ambulanze dell’emergenza urgenza di ...