Riassunto | Wipro nomina Sanjeev Jain in qualità di Chief Operating Officer

(Di domenica 19 maggio 2024) EAST BRUNSWICK, NEW JERSEY e BENGALURU, India–(BUSINESS WIRE)–Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE:), società leader di servizi tecnologici e di consulenza, ha annunciato oggi lacon effetto immediato diindiprenderà il posto di Amit Choudhary, che si dimetterà per perseguire nuove opportunità al di fuori dell’organizzazione.avrà come superiore Srinivas Pallia e continuerà a fare parte del comitato esecutivo diè entrato a far parte dinel 2023 con il ruolo di Global Head of Business Operations. Vanta oltre 30 anni di esperienza alla guida di ...

