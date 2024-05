La disperazione della mamma di Giampiero Larivera | L' aspettavo a casa - non si può morire così

(Di domenica 19 maggio 2024) PEDASO - «Il mio- racconta in lacrime laPina - è morto dentro l'ambulanza, un dolore terribile ancora non riesco a crederci. Mio figlio era stato a cena con...

Chi è Sarah, la vincitrice di Amici 2023-2024 - Chi è Sarah, la vincitrice di Amici 2023-2024 - (Adnkronos) - Sarah è la vincitrice di Amici 2024. Nata a Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2006, la giovane cantautrice è molto seguita sui social e si definisce testarda, disordinata, indipendent ...

Omicidio dell'ex vigilessa Sofia Stefani, parla la famiglia: "Fino in fondo per verità e giustizia" - Omicidio dell'ex vigilessa Sofia Stefani, parla la famiglia: "Fino in fondo per verità e giustizia" - Interviene l'avvocato dei genitori della 33enne uccisa con un colpo di pistola nel comando della polizia locale di Anzola: "Carcere per Gualandi rafforza ipotesi di omicidio volontario" ...

Ex vigilessa uccisa nel bolognese, difesa ex comandante: "E' stato un incidente" - Ex vigilessa uccisa nel bolognese, difesa ex comandante: "E' stato un incidente" - (Adnkronos) - "E' stato un incidente, un fatto del tutto accidentale". E' quanto ha detto al gip di Bologna nell'udienza di convalida del fermo, giampiero Gualandi, il 62enne ex comandante della ...