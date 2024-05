Internazionali d’Italia 2024 | Jarry sogna il trionfo a sorpresa - Zverev insegue il primo ‘1000’ post-infortunio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 19 maggio 2024) Incoranata Iga Swiatek, gliattendono ora di conoscere chi conquisterà il titolo del torneo maschile. E se la numero uno al mondo del ranking WTA ha concesso il suo personale tris al Foro Italico, Saschaquantomeno un bis. Sono passati infatti ben sette anni da quando, appena 20enne, riuscì a trionfare per la prima volta sul Campo Centrale del Foro Italico in finale su Novak Djokovic. Tanto tempo è trascorso da quel 2017 e probabilmente le aspettative sull’allora giovane tedesco sono state almeno in parte disattese. Una finale slam (malamente) persa e che lo fa dormire ancora male la notte, un best ranking al n°2 del mondo, ma anche l’impressione che gli è sempre mancato qualcosa finora. Senza dubbio il tremendodi due anni fa non ha ...