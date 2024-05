F1 - gara GP Emilia Romagna replica in chiaro | orar - programma e come seguirla

(Di domenica 19 maggio 2024) La Formula 1 va in scena sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, per disputare il settimo round della stagione, ovvero il Gran Premio dell’. L’atteso appuntamento italiano, che l’anno scorso era stato cancellato a seguito dell’alluvione che aveva colpito il territorio, torna in calendario. La, che vede Ferrari portare un importante pacchetto di aggiornamenti, suscita grande interesse tra gli appassionati. A scattare dalla pole position sarà, ancora una volta, Max Verstappen, che ha raggiunto le sette pole position consecutive in una sola stagione, eguagliando così il record di Alain Prost. Secondo posto poi per il fresco di vittoria Lando Norris, mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz mettono le rispettive monoposto in terza e quarta casella. Quinta posizione infine per Oscar Piastri, penalizzato di tre piazze per ...

F1 | GP Emilia Romagna 2024, Qualifiche, Hulkenberg: "Buono essere in top ten"

Mercedes | Hamilton: “Mi è mancata aderenza in qualifica” - Mercedes | Hamilton: “Mi è mancata aderenza in qualifica” - Qualifiche tutt'altro che indimenticabili per Lewis Hamilton, ottavo a Imola e quindi in quarta fila nel Gran Premio del Made In Italy e dell'Emilia romagna. La Mercedes ha portato un grosso step evol ...