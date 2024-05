Analisi Arpal - mare sporco a Marinella e Corniglia | balneazione vietata in due tratti

(Di domenica 19 maggio 2024) Sarzana (La Spezia), 19 maggio 2024 – Limiti «non conformi» per inquinamento a, nel tratto della foce del Parmignola. Questo è ciò che è emerso dagli ultimi campionamenti effettuati daquesta settimana. Delle 84 località analizzate a livello provinciale attraverso l’delle acque, soltanto il tratto specifico di– che negli ultimi quattro anni aveva sempre avuto la classificazione di «eccellente» sarà di fatto non balneabile fino a nuovi rilevamenti – oltre alla località Scalo di, che già in precedenza aveva una classificazione «sufficiente». Per legge, dal momento che dai campionamenti effettuati sono start rilevati valori di escherichia coli ed enterococchi intestinali – entrambi indicatori di contaminazione fecale - superiori al limite previsto, ovvero ...

