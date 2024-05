Calcio - l’Atalanta passa a Lecce ed il Torino schianta il Milan negli anticipi della Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Vanno in archivio altri due incontri validi per la 37ma giornataA 2023-2024 diper 0-2 in casa del, mettendo al sicuro il 5° posto e qualificandosi così per la prossima Champions League, mentre ilregola per 3-1 ile resta in corsa per l’accesso alla Conference League 2024-2025. Abastano 5? alper centrare la vittoria, quelli che intercorrono tra il 48?, quando De Ketelaere, entrato ad inizio ripresa, sblocca la contesa, ed il 53?, quando Scamacca chiude i conti e spedisce gli orobici in Champions, costringendo i salentini a rinviare l’appuntamento con l’aritmetica salvezza. Ai granata tengono viva una flebile speranza di ...