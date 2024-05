Udine - rissa tra giovanissim - spunta un coltello | tre feriti Un minorenne in prognosi riservata

(Di sabato 18 maggio 2024) Unè stato accoltellato nel tardo pomeriggio aa seguito di unatrai. Il ragazzino è ora ricoverato in ospedale, in codice rosso e in. L’aggressore sarebbe un altro, sulle cui tracce sono ora gli agenti della Squadra Volante e Mobile della Questura. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 17.45 di sabato 18 maggio si sarebbe scatenata unatra una mezza dozzina di ragazzi, tutti minori stranieri. A un certo punto l’alterco – consumatosi in due momenti e luoghi diversi, seppur ravvicinati – sarebbe degenerato. Uno dei protagonisti avrebbe allora estratto une colpito all’addome un altro. Anche un altro ragazzo è stato colpito ...

