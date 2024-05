Addio a Giovanni Guerra E’ morto lo storico massaggiatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 19 maggio 2024) Massa Carrara, 19 maggio 2024 – Ci ha lasciatodi tante società calcistiche del zona. Gianni aveva lavorato prima alla Farmoplant e poi come dipendente della Provincia, ma è stata la sua passione per il calcio a renderlo popolare. Nel corso della sua lunga e onorata ’carriera’ diha prestato servizio in moltissime squadre, tra le quali anche la Massese, dove ha sempre portato la sua grande professionalità e altrettanta umanità.sapeva farsi voler bene dai giocatori e dallo staff, un vero uomo spogliatoio. Riusciva a far gruppo come pochi, identificandosi totalmente per il club con cui lavorava. Tanti gli allenatori e gli esponenti del mondo del calcio passati in queste ore a dargli l’ultimo saluto al vecchio obitorio di ...