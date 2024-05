Alle Scotte la Banca del latte donato | Un aiuto ai bambini più fragili

(Di domenica 19 maggio 2024) Siena, 19 maggio 2024 – Si celebra oggi la Giornata mondiale della donazione delumano, un alimento fondamentale per i neonati prematuri. All’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è attiva ladelper le necessità di tutti i neonati, punto di riferimento per tutta l’Area Vasta sud est. Il servizio è attivo all’interno della Terapia intensiva neonatale, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, ed è curato dalla dottoressa Costanza Fommei. "Quando ilmaterno è insufficiente oppure assente – spiega Fommei – ilumanorappresenta un alimento terapeutico importante soprattutto per i neonati prematuri. La donazione, volontaria, è un atto di amore semplice ma importante per la salute deipiù. Le ...

