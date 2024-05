Le percentuali di tutti i televoti della finale di Amici | trionfo per Sarah

(Di domenica 19 maggio 2024)Toscano ha vintodi Maria De Filippi (qua se volete recuperarei podi dei vari anni) e lo ha fatto a fuoror di popolo conquistandoaperti. Le, a volte, sono state schiaccianti. LedeiIl primo televoto che è stato aperto sui quattro cantanti per decretare il primo eliminato è stato vinto dacon il 40,5% delle preferenze, seguita da Petit (27,4%), Holden (21,2%) e ultimo Mida (10,9%). Anche il secondo televoto, tutto sui cantanti, è stato vinto da(44,8%) seguita da Petit (30,2%) e ultimo Holden (25%) che è stato eliminato. Infine ne è stato aperto uno sue Petit che ha visto la prima trionfare con il 54,8% delle ...

Assegno INPS anche con una percentuale del 50%: la novità che tutti aspettavano - Assegno INPS anche con una percentuale del 50%: la novità che tutti aspettavano - Assegno INPS anche con una percentuale del 50%: la novità che tutti aspettavano-Credit CANVA-Abruzzo.cityrumors.it Ci sono diverse novità che sono state introdotte nelle ultime settimane e e di cui ...

Unicredit: “Stipendi italiani calati dell’8% in 4 anni”. Pesano l’assenza di un salario minimo e rivendicazioni timide - Unicredit: “Stipendi italiani calati dell’8% in 4 anni”. Pesano l’assenza di un salario minimo e rivendicazioni timide - Ennesima conferma della vita sempre più grama dei salariati italiani. Un’altra banca, questa volta è Unicredit, certifica l’esiguità delle buste paga, sempre in coda nelle classifiche europee. Secondo ...

Gli italiani in povertà assoluta sono quasi 6 milioni: è il dato più alto degli ultimi dieci anni - Gli italiani in povertà assoluta sono quasi 6 milioni: è il dato più alto degli ultimi dieci anni - Secondo l'ultimo rapporto Istat sulla situazione del Paese nello scorso anno gli italiani che si sono ritrovati a vivere in condizioni di povertà sono ...