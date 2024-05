Monza-Frosinone domenica 19 maggio 2024 ore 15 | 00 | formazioni - quot - pronostici

Monza-Frosinone: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - monza-frosinone: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Palladino deve fare a meno dell'infortunato Marì, al suo posto D'Ambrosio dal primo minuto. In mediana torna Gagliardini con Pessina che scala sulla trequarti. Davanti il solito Djuric. Di Francesco ...

PALLADINO, Domenica sarò sotto la curva per salutare i tifosi - PALLADINO, domenica sarò sotto la curva per salutare i tifosi - L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato nella conferenza stampa pre monza-frosinone. Se per i biancorossi l'Europa ... volte per Monza e vedere la loro passione è gratificante. domenica ...