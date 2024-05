Chi sono tutti i vincitori di Amici | 18 maschi e 7 femmine

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 19 maggio 2024) Chidelle 23 edizioni di? Sarah ha vinto23! pic.twitter.com/0IqjZoiY4D — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 18, 2024 La prima edizione didi Maria De Filippi (quando ancora si chiamava Saranno Famosi) è andata in onda nel biennio 2001/2002 ed è stata vinta dal cantante Dennis Fantina. Al secondo posto la ballerina Marianna Scarci e al terzo un altro ballerino, Ermanno Rossi. La seconda edizione è stata vinta dalla cantante Giulia Ottonello seguita dalla ballerina Anbeta Toromani e dal ballerino Timothy Snell. Il terzo anno è stata invece la volta del ballerino Leon Cino, seguito da un’altra ballerina Sabrina Ghio e dall’attrice Samantha Fantauzzi (per la prima volta nessun cantante è salito sul podio, non succederà mai più in futuro). La quarta ...