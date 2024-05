Cash or Trash - lo show di Paolo Conticini fa il botto | ecco perché

(Di domenica 19 maggio 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (ororsi conferma una delle maggiori sorprese della stagione. Il gamein cui cinque “mercanti” cercano di aggiudicarsi all'asta un oggetto portato da un venditore nel corso dei mesi si è consolidato attorno a uno share del 3.5% ma con picchi tendenti addirittura al 5%. Ora sta andando in onda in replica nel preserale del Nove, tuttavia il format condotto da, che all'inizio sembrava essere poco più che un esperimento, anche questo giovedì ha toccato il 3.2% di share sfiorando i 500mila spettatori, doppiando quasi il diretto concorrente Celebrity Chef su Tv8 e dando filo da torcere alle serie tv di Rete 4 e Rai 2. Non solo, funge ...

CASH or TRASH (Ufficio Stampa Discovery) Diventato ormai appuntamento di CULT o per ogni appassionato di vintage e antiquariato, con picchi nel pubblico più pregiato ovvero ricchi e laureati, CASH or TRASH torna in PRIMA SERATA . SEI SPECIALI Sei ...

CASH or TRASH (Ufficio Stampa Discovery) Diventato ormai appuntamento di CULT o per ogni appassionato di vintage e antiquariato, con picchi nel pubblico più pregiato ovvero ricchi e laureati, CASH or TRASH torna in PRIMA SERATA . SEI SPECIALI Sei ...

TvTalk, “Acchiappatalenti trash”: reazione confusa di Milly Carlucci - TvTalk, “Acchiappatalenti trash”: reazione confusa di Milly Carlucci - Come ha reagito Milly Con una risposta confusa: “Su alcuni personaggi riconosco la definizione kitsch ma non trash, sono due argomenti artisticamente diversi”. Altra critica mossa al nuovo show è che ...

Cash Or Trash, torna Paolo Contincini con una nuova stagione: novità e quando in tv - Cash Or trash, torna Paolo Contincini con una nuova stagione: novità e quando in tv - Cash Or trash, torna Paolo Contincini con una nuova stagione: novità, mercanti e quando in tv del programma che mette all'asta oggetti ...

Ascolti tv del 13 maggio, Il Clandestino fa tremare l’Isola 2024 - Ascolti tv del 13 maggio, Il Clandestino fa tremare l’Isola 2024 - Ancora una volta Edoardo Leo con Il Clandestino su Rai 1 non lascia speranza all’Isola dei Famosi su Canale 5.