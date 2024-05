Boxe - Oleksandr Usyk campione indiscusso | sono nove i pugili ad esserci riusciti con 4 cinture

(Di domenica 19 maggio 2024)è ildei pesi massimi. L’ultimo a riuscirci nella divisione regina fu Lennox Lewis nel 1999, ma in quel caso leprincipali erano tre. Oggi, con l’aggiunta della WBO a WBC, WBA e IBF, laè entrata nell’era delle quattro(dal 2007). E nessuno, prima dell’ucraino, era riuscito a riunirle tutte nei pesi massimi. Ci è riuscito, giàdei pesi massimi leggeri. Durante l’era delle quattro, cistati solamentecampioni indiscussi dellamaschile. I CAMPIONI INDISCUSSI DINELL’ERA DELLE QUATTRO ...

Oleksandr Usyk entra di diritto nella leggenda della Boxe , scrivendo una pagina di storia che rimarrà indelebile per i prossimi decenni nel panorama universale dello sport. Il fuoriclasse ucraino si è laureato campione del mondo unico e indiscusso ...

L' ucraino Oleksandr Usyk ha battuto ai punti il britannico Tyson Fury conquistando così tutte le quattro cinture dei pesi massimi di pugilato. E' la prima volta che accade in 25 anni. Il match ha visto Fury molto aggressivo all'inizio ma Usyk ha ...

Oleksandr Usyk si è laureato Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi. Il pugile ucraino ha sconfitto Tyson Fury per split decision sul ring di Riyadh (Arabia Saudita) e ha così scritto un’autentica pagina di storia della boxe, ...

Usyk vince il match del secolo: sconfitto Fury, l’ucraino è il re dei pesi massimi! - usyk vince il match del secolo: sconfitto Fury, l’ucraino è il re dei pesi massimi! - usyk si laurea come campione indiscusso dei pesi massimi grazie alla vittoria contro Tyson Fury nel match del secolo ...

Usyk indiscusso campione del mondo dei pesi massimi: Fury si arrende per split decision dopo aver rischiato il KO - usyk indiscusso campione del mondo dei pesi massimi: Fury si arrende per split decision dopo aver rischiato il KO - Oleksandr usyk entra di diritto nella leggenda della boxe, scrivendo una pagina di storia che rimarrà indelebile per i prossimi decenni nel panorama ...

Boxe, Oleksandr Usyk batte ai punti Tyson Fury ed è il nuovo campione mondiale undisputed dei pesi massimi - boxe, Oleksandr usyk batte ai punti Tyson Fury ed è il nuovo campione mondiale undisputed dei pesi massimi - Adesso non v’è più dubbio alcuno: Oleksandr usyk è legittimamente il re dei pesi massimi, capace di riunificare tutte le principali sigle grazie alla vittoria ottenuta ai punti nella sfida contro ...