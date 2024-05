Pagelle finale Amici 2024 | Marisol da urlo - Sarah talento in costruzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) La cantautriceToscano vinceCastellanos conquista il secondo posto in classifica generale e la vittoria del circuito di Danza. Ecco ledelladi. Petit: voto Anche basta. "Sono entrato adche neanche immaginavo che avrei cantato in napoletano. Ho capito qui di poterlo fare". Ecco, ti han fatto capire in modo sbagliato. Basta. Te ne prego. Adesso che è finita, basta. E anche quel "Tittà" che metti nei tuoi brani fermalo prima che possa essere troppo tardi. L'autotune si commenta da solo. Lui sì che è un protagonista vero. Holden: voto Ma un sorriso ogni tanto? Riuscirebbe a drammatizzare persino il Ballo del Qua Qua. Riuscirebbe interpretandola ad essere più pesante anche di ...