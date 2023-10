(Di venerdì 20 ottobre 2023) Siri, play 'Guess Who's Back' ??#Cup pic.twitter.com/EgjWYdLcad —Cup (@CupTennis) October 20, 2023 Ad oggi conosciamo le prime sedici nazioni qualificate: cinque in base alla ...

Siri, play 'Guess Who's Back' #UnitedCup pic.twitter.com/EgjWYdLcad(@UnitedCupTennis) October 20, 2023 Ad oggi conosciamo le prime sedici nazioni qualificate: cinque in base alla classifica del proprio miglior giocatore, cinque in base al ranking della ...

United Cup 2024, i convocati dell'Italia. Sorpresa Cobolli, spazio a due doppisti OA Sport

United Cup, Italia con Sonego e Paolini. Ci sono anche Swiatek e Djokovic Tiscali

Sono stati diramati gli elenchi dei nomi che parteciperanno (per iscrizione, va ricordato) alla United Cup 2024, tra i primi eventi della stagione ventura di scena a Sydney con prima giornata a Perth.Nella serata di ieri, si è chiusa la finestra valida per l’iscrizione alla United Cup 2024, torneo a squadre nazionali in scena dal 29 dicembre al 7 gennaio nelle città di Perth (fase a gironi) e Sydn ...