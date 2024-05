Calciomercato Milan – L’esperto | Zirkzee ecco cosa serve Non facile perché…

(Di domenica 19 maggio 2024) Joshua, attaccante del Bologna, resta il primo obiettivo per ildelil punto dall'esperto di DAZN

Il Milan osserva un giovane talento francese del Djion, Loic Etoga , per un'operazione lungimirante in vista del Calciomercato

Il Calciomercato del Milan potrebbe concentrarsi sul prossimo Attaccante . Zirkzee e non solo: possibile un ritorno di fiamma per una punta

"Conte-Napoli, problemi economici e non solo". Pioli è virtualmente fuori dal Milan - "Conte-Napoli, problemi economici e non solo". Pioli è virtualmente fuori dal milan - La trattativa tra Antonio Conte e il Napoli, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe molto complicata.

Napoli in Europa, gli scenari: il chiarimento Uefa dà speranze agli azzurri - Napoli in Europa, gli scenari: il chiarimento Uefa dà speranze agli azzurri - dalla vittoria di ieri del Torino con il milan. A una giornata dal termine, la classifica è la seguente: Viola ottava con 54 punti, Toro nono con 53 e azzurri decimi, scavalcati anche dalla squadra di ...

JURIC: "VITTORIA PER L'EUROPA" - JURIC: "VITTORIA PER L'EUROPA" - Resta solamente una partita e dobbiamo provare a vincerla, anche se sarà difficile". Così Juric dopo la vittoria sul milan. "Al di là dei risultati penso che in tutto il campionato la squadra abbia ...