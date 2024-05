Non ha perso tempo Amici 23 - il gesto di Mida contro quei due concorrenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 19 maggio 2024) Scintille tra gli allievi di23 dopo la finale. Succede tutto al termine della puntata che ha visto trionfare Sarah Toscano. Nonostante l’assenza di telecamere in quel momento, sui social sono filtrate alcune segnalazioni di quanto sarebbe accaduto dietro le quinte. Ed è scoppiata subito la polemica. Il caso vede coinvoltoe altri due. Ieri sera è stata una serata molto sfortunata fortunata per Christian. Il rapper italo-venezuelano con i capelli ricci è stato infatti il primo eliminato della finalissima di23. La sua professoressa Lorella Cuccarini ha provato a consolarlo così: “Sei stato fenomenale, poche volte ho conosciuto unana determinata come te”. E in pubblico in studio ha cantato “Rosso fuoco”, probabilmente la colonna sonora di ...