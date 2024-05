Effetto Giò - debutta la nuova serie live action prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Kids

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 19 maggio 2024) ROMA – Una storia di rinascita attraverso lo sport e l’amicizia è al centro dellaGiò”,daby me incon Rai, disponibile in boxset su RaiPlay e in onda da lunedì 20 maggio, tutti i giorni, alle ore 14:45 e alle 20, su Rai Gulp. “Giò” è un racconto di formazione che ha come protagonista Giò, una ragazzina di 15 anni, con un sogno nel cassetto: diventare una campionessa di pallavolo, proprio come i suoi genitori che si sono innamorati sul campo da gioco. La sua vita a Roma sembra perfetta, eppure nel giro di un attimo cambia tutto: combina un pasticcio con le amiche, abbandona la squadra di pallavolo e perde i genitori in un incidente d’auto. Si trova così costretta a trasferirsi a casa di ...