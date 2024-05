Federico Toniato è il nuovo segretario generale del Senato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 19 maggio 2024)è eletto per acclamazione comedeldella Repubblica. L’elezione avviene durante il consiglio di presidenza giovedì 16 maggio.succede a Elisabetta Serafin. A 18 anni,vince una borsa di studio per la residenza universitaria “Lamaro-Pozzani” a Roma, una scuola d’élite che seleziona 70 studenti da tutto il territorio nazionale ogni anno. Entrarvi è difficile e riservato ai predestinati.lascia così Onara e Cittadella, dove completa gli studi superiori, per trasferirsi nella capitale e studiare Giurisprudenza alla Sapienza di Roma. La sua carriera è poi fulminea. Nel 2000, entra al, scalando progressivamente le posizioni fino a diventare ...