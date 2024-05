Improvvisa rottura della condotta - tre quartieri senza acqua

(Di domenica 19 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRubinettimente a secco nella zona orientale di Salerno. Nel quartiere di Mariconda, Parco Arbostella e in parte del quartiere di Mercatello cittadini sorpresi di essere. Il problema è stato generato da un’allaidrica zona Mariconda che ha determinata carenza idrica neidi Mariconda, Arbostella e parte di Mercatello. Squadre e tecnici sono al lavoro per individuare e risolvere la problematica. Al momento non sono noti i tempi di ripristino che saranno comunicati appena possibile come ha fatto sapere la società Salerno sistemi in una nota. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

“Every drop counts” è lo slogan e cuore pulsante di un progetto rivoluzionario: si chiama Warka Water e vuole fornire acqua pulita e potabile, servizi igienico-sanitari e alloggi a popolazioni svantaggiate, situate in aree rurali remote in cui ...

Ricerca per rendere potabili le acque contaminate da arsenico pubblicata su nature water - Ricerca per rendere potabili le acque contaminate da arsenico pubblicata su nature water - Berlino - Per la prima volta sarà possibile rendere potabile l’acqua contaminata da arsenico grazie ad una innovativa membrana. La notizia arriva da una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Water ( ...

IVREA - Bomba d'acqua in città e gattile allagato: «Sono anni che chiediamo aiuto per una nuova casa» - FOTO - IVREA - Bomba d'acqua in città e gattile allagato: «Sono anni che chiediamo aiuto per una nuova casa» - FOTO - Nessun gatto per fortuna è stato in pericolo. In corso la conta dei danni provocati dal maltempo nei giorni scorsi. I volontari del sodalizio chiedono a gran voce aiuto per trovare una nuova sede ...

Milano, quando il ponte delle Sirenette era un «portafortuna» d'amore (se toccavi le forme alle sorelle Ghisini) - Milano, quando il ponte delle Sirenette era un «portafortuna» d'amore (se toccavi le forme alle sorelle Ghisini) - Simbolo della città, fu traslocato nel 1931 da via Visconti di Modrone (all'epoca via San Damiano) al parco Sempione. La passerella con le quattro statue preludio agli incontri sentimentali e fonte di ...