Volley A2 Finalissima di Supercoppa italiana La Yuasa in campo contro Brescia

(Di domenica 19 maggio 2024) GROTTAZZOLINA E’ stata presentata ufficialmente presse la sala consiliare del comune di Grottazzolina ladidi A2 in programma stasera alle ore 19 al PalaGrotta tra laBattery Grottazzolina e la Consoli Sferc, squadra che domenica scorsa ha alzato la Coppa Italia di A2 a Cuneo, per l’occasione in un Palas completamente tricolore. Un evento di portata nazionale visto che si tratta dell’ultimo match ufficiale dei campionati di Serie A di questa stagione. Onori di casa fatti proprio dalla Legacon il presidente Massimo Righi presente quest’oggi a Grotta e intervenuto con un videomessaggio alla presentazione di ieri. Massimo Righi: "Grazie al sindaco per ospitalità, siamo sicuri che lo spettacolo offerto sarà di altissimo livello in un ...

