(Di domenica 19 maggio 2024) Santi Sant’Agostino nutriva qualche dubbio sulle lingue di fuoco viste dagli apostoli cinquanta giorni dopo Pasqua. Le videro realmente, con gli occhi della carne? O i... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Shrek 2: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1 Stasera, sabato 18 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shrek 2, film d’animazione del 2004 diretto da Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon. La pellicola ...

ecco , di seguito, tutto quello che c'è da sapere sul match Torino-Milan , in programma alle ore 20:45 di oggi all'Olimpico Grande Torino

Una giornata sottotono per Filippo Tortu al Roma Sprint Festival 2024 allo Stadio dei Marmi. Il velocista brianzolo, campione olimpico nella staffetta 4×100, non ha certamente brillato ieri sera sui 200 al l’esordio stagionale su questa distanza. Il ...

Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sullo Spirito Santo, ma non avete mai osato chiedere - tutto quello che avreste sempre voluto sapere sullo Spirito Santo, ma non avete mai osato chiedere - Che cos’è veramente Cosa occorre per riceverlo Gli apostoli hanno davvero visto lingue di fuoco scendere dal cielo E soprattutto: è vero che c’è il suo zampino dietro la nascita di Forza Italia

La finale di Amici, Angelina ospite: "Spero di restituirvi un millesimo di tutto quello che mi date". Video - La finale di Amici, Angelina ospite: "Spero di restituirvi un millesimo di tutto quello che mi date". Video - La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 si è esibita con un medley dei suoi più grandi successi ...

Liguria, il verbale di Spinelli jr: i giudizi sul padre e il caso della parola “illeciti” nella risposta sui finanziamenti a Toti - Liguria, il verbale di Spinelli jr: i giudizi sul padre e il caso della parola “illeciti” nella risposta sui finanziamenti a Toti - Lunedì 13 maggio alle 9:34 Roberto Spinelli, figlio di Aldo, compare per l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni e al sostituto Luca Monteverde. Sul ...