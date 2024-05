Calcio - il tecnico spiazza tutti | Non so se allenerò di nuovo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 19 maggio 2024) L’allenatore ha lasciatoa bocca aperta nella sua ultima intervista. Ilnon esclude l’addio definitivo al. Le prossime settimane daranno senza dubbio vita ad un vero e proprio valzer delle panchine con molti allenatori che cambieranno squadra. Nella sola Serie A sono molti i top club che hanno deciso di cambiare guida tecnica: suspiccano Juventus, Milan e Napoli e potrebbe aggiungersi anche il Bologna nel caso in cui Thiago Motta (in orbita Juventus) dovesse decidere di lasciare la panchina rossoblù dopo la storica qualificazione in Champions League. Anche all’estero, però, la situazione non è di certo diversa e tra i top club alla ricerca di un nuovotroviamo Bayern Monaco (sulle tracce di Roberto De Zerbi che lascerà il Brighton), Barcellona (con il presidente ...