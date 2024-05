Amici - cos’è successo al party dopo la finale VIDEO

(Di domenica 19 maggio 2024) News tv. “”,alla– Subitoaver alzato la coppa ed aver posato per le foto di rito, Sarah Toscano e gli altri finalisti si sono diretti alla festa di23. Ilpost puntata ha avuto luogo nello studio del pomeridiano. A raccontare quanto accaduto Dustin Taylor, che si è trasformato in una sorta di cameraman. Immagini rilanciate da alcuni siti come «Biccy». (continua a leggerele foto) Leggi anche: “23”, ecco il nome del vincitore Leggi anche: “23”, i nomi dei potenziali vincitori a poche ore dalla”,al ...

Amici 23, dopo la finalissima scatta la festa per gli allievi del talent. I retroscena e cosa è accaduto dopo il trionfo di Sarah Toscano per gli allievi di Amici 23 è tempo di tornare a casa. Ma prima ancora, è scatta ta la festa dopo la ...

Laura Pausini festeggia i 50 anni con un mega party-concerto a Milano: sul palco anche la figlia, il marito, la sorella, colleghi noti - Laura Pausini festeggia i 50 anni con un mega party-concerto a Milano: sul palco anche la figlia, il marito, la sorella, colleghi noti - Laura Pausini festeggia i 50 anni con un mega party-concerto a Milano: sul palco anche la figlia, il marito, la sorella, colleghi noti ...

Billie Eilish, è uscito il nuovo album Hit Me Hard and Soft - Billie Eilish, è uscito il nuovo album Hit Me Hard and Soft - Il terzo disco in studio, scritto con il fratello Finneas, contiene 10 canzoni inedite e tratta i temi della sessualità, dell’aspetto fisico e delle scoperte. dopo i listening party di New York e Los ...

Met Gala 2024, l’After Party da urlo con i Look esclusivi e griffati delle Vip (FOTO) - Met Gala 2024, l’After party da urlo con i Look esclusivi e griffati delle Vip (FOTO) - Ecco i look più belli, sensuali e costosi dell’after party del Met Gala 2024, da Irina Shayk a Kendall Jenner, tutte le foto.